Quinto tempo per Nepa, decimo Rossi

Stefano Nepa ha fatto meglio del pilota di Martinez, finendo col quinto tempo e confermandosi il migliore degli italiani in pista. "Bella pista, buon ritmo, e un buon giro finale" ha raccontato soddisfatto il pilota di Levelup-Mta. Suzuki, settimo, ha provato a stare in scia ad Alonso, ma ha scelto il treno sbagliato, finendo settimo. Nel gioco delle scie ha cercato di approfittarne anche Nicola Carraro, finito in zona Q2 con l'undicesima posizione, subito alle spalle di Riccardo Rossi. Non ancora al sicuro è invece Holgado, che ha chiuso la giornata in quattordicesima posizione, davanti a Piqueras, per ora il primo degli esclusi. Munoz, che ha seguito come un'ombra Suzuki e Alonso, non è riuscito a sfruttarne le scie, finendo al diciottesimo posto. Manca all’appello Luca Lunetta rimasto a casa a curarsi il polso e la clavicola fratturati in allenamento a pochi giorni dalla trasferta inglese.