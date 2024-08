La MotoGP è a Silverstone per il 10° appuntamento stagionale, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : si parte oggi con le Libere 1 dalle 11.45, poi alle 16 le pre-qualifiche. Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint alle 16. Domenica top class alle 14 preceduta da Moto3 (12.15) e seguita dalla Moto2 (15.30)

La MotoGP riparte dopo la pausa estiva successiva al trionfo di Bagnaia al Sachsenring per un altro weekend all'insegna dello spettacolo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Pecco, che nel frattempo si è sposato con la sua Domizia, arriva al GP di Gran Bretagna da leader del Mondiale, con 10 punti di margine sul rivale Jorge Martin. Occhi puntati anche sull'Aprilia e su Aleix Espargaro, ultimo vincitore sul circuito inglese. Venerdì la top class scende in pista alle 11.45 per le Libere 1, poi nel pomeriggio (alle 16) le pre-qualifiche già decisive per stabilire i primi 10 pass per il Q2. Sabato le qualifiche sono alle 11.50, mentre alle 16 si assegneranno i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica gran finale, con una piccola variazione sul tema rispetto al programma consueto. Alle 12.15 la gara Moto3, alle 14 scatta il Gran Premio della top class, con le moto che sfoggeranno livrree vintage per celebrare il 75° anniversario del Motomondiale. Infine alle 15.30 la gara Moto2 (di solito collocata dopo la Moto3 e prima della MotoGP), a chiudere un programma davvero ricchissimo sui nostri canali.