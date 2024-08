Il giapponese in sella alla Boscuscuro scatterà davanti a tutti a Silverstone: in prima fila con Ogura anche Canet e Moreira, 4° Vietti, 12° Arbolino. Domenica la gara di Moto2 alle 15.30, subito dopo la top class: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Pole position pesante per Ai Ogura che stacca sia il compagno di squadra Sergio Garcia (soltanto sedicesimo) e attuale leader del Mondiale, sia Joe Roberts (nono) che in campionato lo incalza al terzo posto, staccato di 17 lunghezze. Il pilota giapponese ha l’occasione per attaccare la testa della classifica, unico della Boscoscuro in grado di primeggiare su un circuito dove le moto italiane continuano a faticare. Sembrava aver ritrovato la strada smarrita in prova Fermin Aldeguer, esplosivo nei primi giri della qualifica, ma alla fine lo spagnolo, che arriva dal doppio podio in Olanda e Germania dove ha vinto, s’è dovuto accontentare della quarta fila, insieme al compagno di squadra Lopez, decimo e altrettanto deluso da questo turno.