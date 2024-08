C’è chi gira da solo e chi succhia le scie. Veijer e Alonso appartengono al primo gruppo, e non sempre gli va bene. Come è successo in qualifica a Silverstone dove Ortola, finito astutamente nella scia del colombiano, gli ha portato via il miglior tempo, finendo anche per ritoccare il record della pista. Che, guarda un po’, apparteneva a Colin Veijer che nonostante un gran giro, in solitaria, s’è dovuto accomodare al secondo posto (“ma da solo” ha voluto sottolineare l’olandese). Così va in Moto3, e non ad oggi (ultimamente nemmeno la MotoGP sembra potersi salvaguardare da certi comportamenti discutibili). Per la gara, forse conterà meno perché nella classe d’ingresso si corre quasi sempre in gruppo. E sappiamo quanto Alonso sia forte in corsa - forse un po’ meno irresistibile del solito a questo giro - e pure Vejer, veloce e capace di sgomitare per il podio.