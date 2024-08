Super doppietta per Bastianini a Silverstone, che dopo la Sprint vince anche la gara lunga: "È stato difficile - ha commentato su Sky - ho fatto qualche errore all'inizio ma so che negli ultimi giri riesco a spingere un po' di più. Jorge e Pecco hanno spinto tanto e non è stato facile, però alla fine ne avevo di più. Mi piacerebbe essere sempre questo Enea qui: nella pausa ho lavorato mentalmente, meno sulla moto. Adesso devo continuare così". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA