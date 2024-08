Qualche giorno fa l'annuncio di VR46 come team 'factory-supported' Ducati, ora quello della firma di Fabio Di Giannantonio con Borgo Panigale. Accordo biennale per il pilota romano, che resterà in VR46 e avrà una moto full factory , la stessa a disposizione Pecco Bagnaia e Marc Marquez, nelle stagioni 2025 e 2026 .

Di Giannantonio: "Puntiamo al gradino più alto del podio"

"Nove mesi fa mi sono trovato senza moto per continuare il mio sogno, oggi firmo un contratto con due delle più importanti realtà della MotoGP, è difficile da credere", ha commentato Di Giannantonio dopo la firma. "Sono molto contento di poter proseguire questo fantastico viaggio insieme al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Ducati Corse per le prossime due stagioni. Sono arrivato qui per caso ma mi sono sentito subito a casa e con la squadra stiamo facendo davvero bene. Voglio ringraziare Vale, Uccio, Pablo, tutto il gruppo di lavoro, Ducati e il mio staff: non abbiamo lasciato nulla di intentato. Apriamo un nuovo capitolo e non vedo l'ora, sarò in pista per due anni con la Ducati ufficiale, possiamo e dobbiamo puntare a raggiungere risultati ambiziosi. È un grandissimo progetto, mi sento coinvolto al 100% e possiamo lottare per il gradino più alto del podio. Continuiamo a lavorare, cresciamo weekend dopo weekend: questa è un'iniezione di fiducia ulteriore a dare sempre il massimo".