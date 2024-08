Il mondiale Superbike entra nella seconda fase con il Round del Portogallo. La sfida è inevitabilmente uno contro tutti, tutti contro uno dove l’uomo da battere è Toprak Razgatlioglu vero mattatore della stagione al suo primo anno in BMW. La Ducati con il rookie Bulega e il campione del mondo in carica Bautista proverà a ridurre il gap in classifica. Si corre al tramonto! Attenzione agli orari. Superbike gara 1 e 2 alle 19 di sabato e domenica, Superpole race alle 15.45. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP

Si corre al tramonto e Portimao sarà bellissima. La pista è pazzesca, spettacolare con il salto "super cinematografico" e i saliscendi dove sicuramente si accenderà la battaglia sportiva. Tutti contro Toprak e Toprak contro tutti. Non c’è alcun dubbio. I numeri parlano chiaro.

El Turco inarrestabile? Razgatlioglu si presenta a Portimao con dieci vittorie consecutive e sembra assolutamente possibile per lui arrivare a eguagliare la striscia di 11 successi di fila di Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Se poi fosse addirittura tripletta, sarebbe "record ever". Anche qui tutto sembra fattibile considerando che il turco della BMW è reduce da tre triplette consecutive a Misano, Donington e Most che lo hanno portato a 51 successi in carriera nel WSBK, meno una da un altro mostro sacro, Troy Bayliss. Quanto valga "El Turco" in sella alla BMW lo dimostra anche un altro dato: la casa tedesca nel mondiale delle derivate dalla serie ha raccolto ad oggi 25 vittorie, di questo ben 12 sono state portate da Toprak Razgatlioglu questa stagione…siamo a poco meno del 50%...

La Ducati insegue, ma non si arrende. E c’è anche il mondiale costruttori… Nicolò Bulega è secondo nel mondiale, staccato di 64 punti dal leader. Il rookie del team Ducati factory Aruba.it è incredibilmente consistente, sempre a punti nella 18 gare corse fino ad oggi. È un record per un debuttante. Se poi consideriamo che per 11 volte è salito sul podio con 10 secondi posti, ecco che non si può non applaudire il giovane ducatista molto.

Chi fa molta più fatica, cosa evidente da alcuni round ormai, è Alvaro Bautista che qui ha vinto le ultime quattro gare disputate. Il due volte campione del mondo è a un solo podio da quota 100 ma questa stagione ha vinto “solo” due volte contro le 12 di Razgatlioglu. Le difficoltà dello spagnolo, unite allo strapotere del fenomeno turco, hanno fatto si che la Ducati dopo Most abbia perso la testa della classifica costruttori a vantaggio di BMW. Per conquistare il titolo (che in SBK conta e non poco) la casa di Borgo Panigale ha bisogno dell’apporto consistente di entrambi i piloti factory, considerando che a Monaco di Baviera possono sostanzialmente fare affidamento su un’unica, eccezionale, punta.

Tutto il week end del Round di Portimao live su Sky Sport MotoGP e NOW Venerdì 9 agosto (tutti gli orari sono quelli italiani) 14:15-15:00 – WorldSBK Prove Libere 1

16:25-16:50 – WorldWCR Tissot Superpole

17:10-17:35 – WorldSSP300 Tissot Superpole

17:55-18:35 – WorldSSP Tissot Superpole

19:00-19:45 – WorldSBK Prove Libere 2 Sabato 10 agosto 14:45 – WorldWCR Gara 1 (11 giri)

15:45-16:00 – WorldSBK Tissot Superpole

16:30 – WorldSSP300 Gara 1 (11 giri)

17:30 – WorldSSP Gara 1 (17 giri)

19:00 – WorldSBK Gara 1 (20 giri) Domenica 11 agosto 14:45 – WorldWCR Gara 2 (11 giri)

15:45 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 giri)

16:30 – WorldSSP300 Gara 2 (11 giri)

17:30 – WorldSSP Gara 2 (17 giri)

19:00 – WorldSBK Gara 2 (20 giri)