Razgatlioglu vince Gara 1 con record: 11 di fila

Una tiratissima Gara 1 ha aperto il programma della Superbike a Portimao. Sotto la luce del tramonto, per buona parte della corsa a regnare è stato l’equilibrio, con distacchi risicati e tanti piloti in lotta per il podio. Ancora una volta, però, a fare la voce grossa è stato Toprak Razgatlioglu, vincitore della sua tredicesima gara in stagione. Il turco ha conquistato la pole position senza “strafare” come negli ultimi round e lo stesso copione si è ripetuto nel tardo pomeriggio, quando ha ingaggiato una bella lotta con Danilo Petrucci.