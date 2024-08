Sbk, un grande Petrucci 1° nelle libere a Portimao

Inizia con un grande venerdì il weekend “speciale” di Portimao, nel quale la Superbike affronterà le proprie gare al tramonto. Al termine di una bellissima seconda sessione di prove libere con distacchi risicatissimi, a svettare è Danilo Petrucci: veloce sin dal primo turno, il ternano ha siglato il miglior tempo in 1’40”681 e ha mostrato un passo molto incisivo. Dietro di lui c’è poi un’altra Ducati, quella di Alvaro Bautista, che a dispetto dell’ottima posizione in entrambe le libere lascia qualche dubbio in più sul suo potenziale. Lo spagnolo è peraltro caduto nelle ultime battute della FP2, ma ha chiuso la giornata comunque col sorriso.

Problemi tecnici per Razgatlioglu

Sorriso a metà, invece, per Toprak Razgatlioglu. Il turco resta chiaramente il favorito per il fine settimana, ma se la velocità non è minimamente in discussione (vedasi lo 1’40”5 cancellato in FP1), i due problemi tecnici riscontrati nelle due sessioni non rappresentano un inizio sereno. Esordio travagliato anche per un febbricitante Nicolò Bulega, che ha perso tutta la FP1 per un guasto e con un colpo di reni si è issato al quarto posto nella classifica combinata di giornata.