Portimao, Razgatlioglu da record: il bilancio

A confermarlo sono (anche) le ripetute gag con cui il pilota di Sakarya si è abituato a festeggiare i successi. A Portimao ne ha sfoggiate tre, inclusa la parodia del suo connazionale Yusuf Dikeç , il tiratore che smosso la cultura web per il suo atteggiamento “popolare” alle Olimpiadi di Parigi . Attenzione, però: quel tipo di celebrazione piace quando è l’eccezione, quando si lega a un momento davvero speciale, fuori dall’ordinario, come appunto un record. Sfoderare un siparietto a gara rischia di fare l’effetto opposto, suscitando più noia e fastidio che risate, soprattutto perché – reiterati e pianificati – svalutano implicitamente gli altri piloti. Un atteggiamento non in linea con l’educazione e il rispetto che Razgatlioglu ha sempre dimostrato (e di cui, sia chiaro, non dubitiamo).

Portimao, rammarico Bautista. E Bulega...

In Gara 2, però, Toprak ha dovuto sudare sette tute per tenere dietro le Ducati ufficiali, rallentato dalla rottura dell’ala sinistra della sua M 1000 RR che l’ha resa sbilanciata. Specialmente nell’ultimo curvone, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega sembravano “mangiarsi” il turco, che per resistere ha sfoderato il meglio del suo repertorio e l’ha spuntata. Per Bautista c’è il rammarico di una possibile vittoria sfumata causa caduta, che avrebbe fatto tanto morale in un momento non semplice. Contemporaneamente, però, lo spagnolo ha ritrovato le sensazioni giuste in sella e si sta rasserenando, complice la firma (non ancora resa ufficiale) del rinnovo con il team Aruba che chiarisce il suo futuro. Dopo un inizio di weekend molto complesso, anche Bulega ha trovato competitività, arrivando alla fine di Gara 2 stremato e soddisfatto. La vittoria gli è sfuggita per pochi millesimi, ma il modo in cui ha rimesso in piedi un fine settimana iniziato male (per la febbre e la FP1 saltata causa guai tecnici) è lodevole.