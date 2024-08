La neonata Yamaha Prima Pramac è sempre più vicina alla chiusura di un accordo con l’australiano (sarebbe di nuovo l’unico in griglia) Jack Miller da affiancare al portoghese Miguel Oliveira per la nuova avventura del 2025. Secondo motosan.es, in un articolo firmato dal veterano Manuel Pecino, la trattativa sarebbe già conclusa. Miller ha 29 anni ed è stato precocissimo con l’ingresso in Motogp nel 2015 quando proveniva direttamente dalla Moto3, primo e al momento ancora unico caso della storia. Oggi è alla sua decima stagione in Motogp, di cui tre (il 2018, il 2019 e il 2020) spese guidando la Ducati del Team Pramac per poi approdare al team rosso ed infine alla Ktm. Il rapporto con il Team e con il suo patron Paolo Campinoti è sempre stato eccellente tanto da rendere estremamente plausibile il ritorno di fiamma per un’undicesima stagione dell’australiano in Motogp.