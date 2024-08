Ducati cerca la vittoria numero 97: come la Suzuki

Il marchio di Borgo Panigale si presenta al Red Bull Ring con l'obiettivo di raggiungere la Suzuki a quota 97 vittorie nella top-class. Un traguardo che segnerebbe effettivamente un passaggio di consegne da un costruttore del passato ad uno del presente. Il fine settimana in Austria è tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

La Ducati sta mettendo a segno talmente tanti record che questo potrebbe passare quasi inosservato. No, non si tratta delle 100 vittorie in tutte le classi che risultano di scarsa importanza storica, visto che furono messe a segno più di 60 anni fa ed in una categoria diversa per cubatura (125cc): è un numero sicuramente importante, ma la Ducati che ha esordito in MotoGP nel 2003 è un costruttore totalmente diverso da allora, che sta affrontando i colossi del settore nella categoria più nobile del motociclismo. Nella suddetta, la top-class, contano 96 vittorie, quindi la pietra miliare di 100 è vicina, ma non immediata, ma la vittoria 97 sarebbe ugualmente importante, se non di più. 97 sono le vittorie che ha ottenuto la Suzuki in top-class dal 1971 al 2022: si tratta del 4° costruttore di tutti i tempi dopo Honda (313), Yamaha (245) e MV Agusta (139). Sarà, sarebbe, un traguardo epocale, perché segnerebbe effettivamente un passaggio di consegne da un costruttore del passato ad uno del presente.

Quando la Ducati intraprese la sua avventura in top-class, nel 2003, il conteggio di vittorie era 89-0 per la Suzuki, ed ora, 19 anni dopo, il costruttore giapponese, ritiratosi ormai da quasi due anni, ha aumentato il bottino di 8 successi, mentre la Ducati è passata da zero a 96.