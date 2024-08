La MotoGP torna con il Gp d'Austria sul circuito di Spielberg, per un weekend di spettacolo da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : la gara MotoGP in programma domenica 18 agosto alle 14 preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12:15

Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca a Spielberg per il Gran Premio d'Austria , undicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16 , per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55 . Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste è tempo di qualifiche , con la classe regina che parte alle 10.45 , mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint . Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11 , la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14 . Tutto il weekend di Spielberg sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW , con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini . Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Mattia Pasini in pista in Moto2

Ha momentaneamente lasciato il posto accanto a Rosario Triolo in cabina di commento, per indossare tuta, casco, guanti e scendere ancora una volta in pista. Mattia Pasini è pronto a vivere da protagonista un altro weekend di campionato: il talent di Sky Sport correrà in Austria con una wild card in Moto2, in sella a una Boscoscuro del Team Ciatti. Per Pasini è il terzo weekend di gara in stagione dopo Barcellona e Mugello. Non perdetevi i video del nostro commentatore-pilota (anche nella sua playlist dedicata), che terrà una sorta di vlog raccontando passo dopo passo la sua esperienza.