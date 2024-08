Tra le novità portate in pista da KTM sulla RC16 della wild card Pol Espargaro per l'Austria non è certo passata inosservata un'ala sul posteriore: un'appendice che, di fatto, costituisce un prolungamento del forcellone. Nella parte inferiore la forma è in stile denti di squalo, mentre nella parte superiore c'è uno spoiler per lato. "Come l'armatura spaziale di Goldrake", ha esclamato Sanchini in telecronaca. Presente anche un nuovo scarico e un aggiornamento al motore

