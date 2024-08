Nepa il migliore degli italiani

In una giornata così, a maggior ragione va sottolineato il quinto posto di Nepa, da diverse gare costantemente il migliore degli italiani, l’unico in grado di giocarsi qualcosa in gara. "Sono contento anche se non è la mia pista preferita. Ci aspetta un weekend difficile a causa del gran caldo" ha spiegato l’abruzzese. Nella lista dei qualificati, per ora, alla Q2 è entrato anche Matteo Bertelle che sfruttando il tiro di un avversario si è sistemato in undicesima posizione. Riccardo Rossi ha migliorato i tempi del mattino, ma deve inseguire. Il genovese è rimasto fuori dai quattordici per meno di un secondo. Fuori anche Farioli (23°), e Luca Lunetta (26°), rientrato dall’infortunio e in condizioni fisiche ancora precarie (la squadra gli ha preparato una moto con assetti più morbidi). In top ten sono entrati anche Kelso col quarto tempo, in gran forma, Ortola col sesto, Piqueras col settimo e Munoz con l’ottavo.