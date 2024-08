MotoGP in pista a Spielberg nel weekend per il Gran Premio d'Austria, weekend da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . La gara della top class è in programma domenica alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Sabato solito show con qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 15

Il Red Bull Ring ospita la MotoGP nel weekend, per l'undicesimo appuntamento di una stagione davvero entusiasmante, da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Silverstone Jorge Martin si è ripreso la leadership del Mondiale, ma Bagnaia è lì a 3 punti e Bastianini, fresco di sorpasso ai danni di Marc Marquez per la terza posizione, è in rimonta e proverà a giocarsi le sue carte in ottica titolo. Si parte venerdì con Libere dalle 10.45 e pre-qualifiche alle 15. Sabato solito show con qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara MotoGP alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15), dove vedremo all'opera anche il talent Sky Mattia Pasini in sella a una Boscoscuro del Team Ciatti. Per il 'Paso' sarà la terza wild card stagionale dopo Barcellona e Mugello.