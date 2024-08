Il commentatore di Sky Sport è salito in sella alla Ktm 2022, la moto che ha disputato il Mondiale due anni fa con Brad Binder e Miguel Oliveira. Dopo aver ricevuto consigli dal team manager Guidotti e da Jack Miller, 'Sanchio' è entrato in pista e ha iniziato a girare con la MotoGP della casa austriaca. "A volte, a una certa età, ti chiedi se ne vale la pena correre quei rischi. Per quello che ti fa provare, la risposta è sì". Poi una battuta: "Per il prossimo anno io sono libero..."

CLICCA QUI PER IL VIDEO