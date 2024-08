Bagnaia trionfa nella Sprint in Austria anche grazie al duello vinto con Martin al via: "Un giro e mezzo di bagarre intensissima - dice Pecco a Sky -. Che roba fare 1:28.782 mentre si è in lotta.... Io e Jorge siamo i più veloci, l'obiettivo è lo stesso. Abbiamo venduto cara la pelle". Poi ancora: "Quando Jorge è andato lungo ed è rientrato ho subito pensato dovesse cedere 1'', ma invece lo vedevo vicino. Poi è arrivato il long lap e da lì ho smesso di spingere. E dopo la caduta di Marquez ho alzato i tempi"