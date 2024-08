Lussazione della spalla sinistra per Fabio Di Giannantonio, caduto nel corso delle pre-qualifiche e dichiarato unfit per il resto del Gp d'Austria: "Sto bene, ieri il dolore era tanto e non riuscivamo a far rientrare la spalla - ha spiegato su Sky -. Ora devo fare una risonanza per vedere tutti i legamenti, pensiamo che tra qualche giorno posso tornare a lavorare a casa e prepararmi per Aragon". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

