È un terzo posto inaspettato per Aleix Espargaro nella Sprint a Spielberg: "Orgoglioso della gara, perché questa è una pista davvero difficile per me e per Aprilia", afferma a Sky a fine gara, "Pensavo peggio, pensavo di andar forte a inizio gara, ma non credevo di star dietro alle Ducati per così tanto tempo. Ho rischiato tanto e sono contento di averla portata a casa". Domenica alle 14 la gara lunga LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT