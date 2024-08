Sorpresa Alonso: niente pole per il fenomeno colombiano, soltanto una seconda fila, col sesto tempo. Il leader del mondiale, partito in quarta venerdì, ha fatto il gambero, almeno fino alle qualifiche. Nemmeno Veijer, l’ha spuntata; l’olandese, tra i più veloci, ha agguantato il terzo posto alle spalle di Kelso, la vera sorpresa del Gran Premio, finora. “La prima fila comunque, non è male” il commento di Colin che in gara resta ad ogni modo tra i favoriti. La pole alla fine se l’è presa Ortola, sfruttando bene una scia. Lo spagnolo con due vittorie un podi nelIe ultime tre gare, è ormai diventato il principale avversario di Alonso. In seconda fila sono finiti altri due protagonisti del campionato: Holgado col quarto tempo e Rueda col quinto. Sesto Alonso, che tra l'altro (al pari di Suzuki, Piqueras e Furusato) dovrà scontare in gara un long lap penalty per alcuni settori lenti in qualifica.