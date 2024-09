Brivido nella Sprint Race di Mandalika per Marco Bezzecchi (e per Pecco Bagnaia ). Il pilota del team Pertamina VR46 , nel corso del settimo giro, si trovava in seconda posizione alle spalle del campione del mondo in carica e ha rischiato di tamponarlo dopo esser arrivato lungo in staccata. Fortunatamente è riuscito a evitare l'incidente, ma l'errore gli è costato la posizione su Marc Marquez ed Enea Bastianini , con Bez che ha chiuso la baby-race al 4° posto .

La spiegazione di Bezzecchi

"Nella variante che c'è prima di quella staccata ho preso una piccola 'sbacchettata' e mi si sono aperte le pasticche - ha spiegato su Sky -. Quando ho frenato ho dovuto tirare, lasciare e ritirare perché all'inizio mi è arrivata la leva alla manopola. Sono andato lungo per questo motivo e ho rischiato di toccare Pecco, per fortuna sono riuscito a schivarlo ma ha compromesso un po' il tutto. Però giravo bene, mi dispiace di non esser salito sul podio ma abbiamo un'altra opportunità domenica". Poi sulla bravura nell'evitare Bagnaia: "Un po' di fortuna ci vuole sempre. Lì devi essere veloce a capire quello che sta succedendo. Siccome in quel punto ne ho prese diverse di 'sbacchettate' in questo weekend, non mi aspettavo mi si aprissero le pasticche, altrimenti avrei staccato prima e l'avrei tranquillamente salvata. Quando ho frenato la leva mi schiacciava il mignolo e non frenava, quindi ho dovuto lasciare e riprendere".