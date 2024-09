Secondo posto per Bastianini nella Sprint in Indonesia, dopo una bella rimonta a suon di sorpassi: "Mi aspettavo qualcosa in più dalla qualifica - ha dichiarato su Sky -. In partenza erano tutti a ventaglio e non ho potuto superare nessuno. All'ultimo giro ero più vicino a Pecco, ma non so se un giro in più sarebbe bastato per attaccarlo. Se non avessi avuto Marquez davanti avrei avuto più chance di vincere, magari avremmo potuto lottare alla fine ma nella Sprint è dura se parti male"

