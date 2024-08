Super pole position di Jorge Martin a Spielberg, che chiude in 1:27.748 firmando il nuovo record della pista. Prima fila completata da Bagnaia e Marc Marquez, poi Aleix Espargaro, Miller e Vinales. Alle 15 via alla Sprint Race, domenica gara alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

RIVIVI LE QUALIFICHE