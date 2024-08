Passerella trionfale per Pecco Bagnaia in Austria, alla terza vittoria consecutiva al Red Bull Ring: il campione della Ducati (stra)vince anche la gara lunga dopo la Sprint e si porta in testa al Mondiale da solo con 5 punti di vantaggio su Martin, secondo al traguardo. Terza l'altra Ducati ufficiale di Bastianini. Nel VIDEO le emozioni dell'ultimo giro di Guido Meda e Mauro Sanchini

