Il catalano del Gresini Racing Team davanti a tutti nel warm up del 'Red Bull Ring' con il tempo di 1:29.363. Alle sue spalle Bagnaia, vincitore della Sprint di sabato, 3° Alex Marquez, 4° Morbidelli, 7° Aleix Espargaró, 12° Bastianini, 21° Martin, che scatterà in pole a Spielberg. La gara alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

