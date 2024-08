Gran finale in Austria, dove Jorge Martin scatterà dalla pole position nella gara lunga delle 14 (tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Attaccati alla ruota dello spagnolo ci saranno Pecco Bagnaia (dominatore ieri della Sprint Race) e Marc Marquez a completare la prima fila. Quarto Aleix Espargaro, poi Miller e Vinales. Costretto alla rimonta dalla 7^ casella Enea Bastianini. Assente Di Giannantonio, out per una lussazione della spalla sinistra

