È ufficiale: il Gran Premio della Thailandia aprirà le stagioni 2025 e 2026 di MotoGP. Dopo più di 25 anni si inizierà dal Sud-Est Asiatico: nelle ultime quattro edizioni, infatti, il via era stato in Qatar, con una parentesi a Portimao nel 2023. Il Chang International Circuit di Buriram ospita il motomondiale solo dal 2018 con quattro appuntamenti all'attivo. Nel calendario provvisorio della prossima stagione, il GP è in programma dal 28 febbraio al 2 marzo

