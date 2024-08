Di Giannantonio stringe i denti e prova a essere in pista ad Aragon il prossimo weekend (diretta Sky Sport e in streaming su NOW) dopo la lussazione della spalla sinistra rimediata a Spielberg: "Ho recuperato, mi sento meglio, ma non so quali saranno le sensazioni in sella. A livello di mobilità del braccio sono a posto, lavorerò fino all’ultimo in termini di forza. Guardare una gara dal divano di casa non è mai bello per un pilota, ho fatto il possibile per tornare quanto prima e aspetto solo l’ultimo controllo"