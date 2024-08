Michele Masini, team manager Gresini, ha commentato ai microfoni di Sky l'arrivo di Fermin Aldeguer, che prenderà il posto di Marc Marquez a partire dalla prossima stagione: "Non posso che essere felice, abbiamo due anni per crescere il più possibile. Il nostro è un progetto giovane e fresco". Sul rinnovo della collaborazione con Ducati fino al 2026: "La nostra storia insieme continua, penso sia l'ambiente ideale per la crescita di Aldeguer". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

GP ARAGON, LE PRE-QUALIFICHE LIVE