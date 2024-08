Massimo Bartolini, direttore tecnico Yamaha, ha parlato dello sviluppo della M1: "Spingiamo per mantere il gap costante dalla Ducati. Facciamo fatica a recuperare ma il fatto che il divario resti costante è positivo. Stiamo cercando di cambiare il metodo di lavoro e di allinearci al 'resto del mondo'. Nei test si sono visti miglioramenti in quasi tutti gli aspetti, porteremo in gara delle novità. Entro fine 2025 proveremo a chiudere il gap, ma per lottare coi primi servirà almeno il 2026"

