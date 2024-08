Venerdì da dimenticare per il pilota della Ducati, penalizzato dalla caduta di Miller nel finale delle pre-qualifiche di Aragon e costretto a passare dal Q1. "Sensazioni pessime, siamo stati in ritardo su tutto - spiega Bastianini, finito 15° - ma sono ottimista per il resto del weekend". Sabato 31 agosto dalle 10:50 caccia alla pole e alle 15 la Sprint Race in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

