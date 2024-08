Alonso Lopez è il migliore nel venerdì di libere del GP di Aragon davanti a Moreira e Dixon, 12° Vietti, 15° Arbolino. Giornata da dimenticare per il leader del Mondiale, Garcia, che ha chiuso 26°. Sabato le qualifiche di Moto2 alle 13.40 e domenica la gara alle 12.15: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

È solo venerdì ma è già derby in famiglia, tra Lopez e Aldeguer, i due piloti targati Speed Up. Alonso ha festeggiato il rinnovo con il suo team segnando il primo tempo con tanto di nuovo record della pista. L’aveva ritoccato poco prima, lo spagnolo di Boscosuro, poi superato da un sorprendente Diogo Moreira, ma subito dopo ha ribadito che su questa pista lui vola e gli altri per ora rincorrono. Il compagno di squadra ha fermato il cronometro a tre decimi dal suo tempo, comunque con un buon quarto posto, alle spalle del sempre veloce Dixon. Bene Canet, sesto, che nel fiale s’è pure trovato Foggia in traiettoria, mentre cercava di ritoccare il suo cronologico. Sorte simile a quella capitata a Oncü che in mezzo a una curva s’è trovato Salac. Episodi destinati a finire sotto la lente del Panel Fmi. Il turco è comunque rimasto in top ten, con l’ottavo tempo.