Dopo l'anticipazione di Sky a Silverstone, ora è arrivata anche l'ufficialità: Celestino Vietti ha firmato un biennale col team SpeedUp in Moto2 e andrà così a prendere il posto di Aldeguer (che salirà in top class) dal 2025. L'italiano farà coppia con Alonso Lopez, che ha rinnovato col team di Boscoscuro per un altro anno. "Sarà una sfida stimolante, sono entusiasta. Il pacchetto è competitivo: spero di raggiungere grandi traguardi con questo binomio tutto italiano", le prime parole di Vietti

