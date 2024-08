Dalle pre-qualifiche di venerdì sono usciti i primi 10 piloti qualificati al Q2 di sabato: sorpresa Zarco, che riporta una Honda in top-10 con l'ottavo posto. Tra gli esclusi eccellenti anche Enea Bastianini che sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la Sprint Race: tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

