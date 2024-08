La Sprint Race di Espargaro è finita alla prima curva, dopo una partenza da dimenticare dall'11^ casella: "Al via mi è scivolato il posteriore, la griglia era sporca. Ci siamo lamentati con Dorna, speriamo facciano qualcosa per il GP di domenica perché così non è giusto ed è anche pericoloso se qualcuno ti tampona". Ecco la ricostruzione della baby race da dimenticare del capitano Aprilia

La Sprint Race di Aleix Espargaro ad Aragon è durata pochi secondi. Impennata al momento del via, tante posizioni perse e poi la caduta alla prima curva. Una giornata da dimenticare per il capitano Aprilia, già in difficoltà nelle qualifiche della mattina. Il catalano era scattato dall'11^ casella , nella parte sporca della griglia di partenza.

"Per fortuna non sono stato tamponato, così è pericoloso"

Espargaro si è lamentato con Dorna della sporcizia sul rettilineo, ribadendo poi il concetto a Sky Sport dopo la corsa: "Alla partenza mi è scivolato il posteriore, per fortuna nessuno mi ha colpito. Spero facciano qualcosa per la gara di domenica: se qualcuno ti tampona è pericoloso, è una questione di sicurezza". Poi ancora: "Almeno dovrebbero provare a pulire la pista, sarebbe un inizio: non è giusto che metà griglia sia pulita e metà sporca, deve essere uguale per tutti".