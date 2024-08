Capolavoro del catalano, tornato alla vittoria dopo 80 gare di digiuno tra Sprint e GP. "È 'solo' una sprint - le parole di Marquez - ma è un passo importante. Sono contento, ma concentrato. Domenica vorrei completare l'opera". Marc accorcia in classifica a -75 da Martin, nuovo leader del campionato. "Con un successo non si fa un Mondiale - spiega - mi piacerebbe essere Bagnaia, che fa fatica un weekend ma va forte in dieci..."

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA PILOTI