Lo spagnolo continua a dominare il weekend di Aragon e dopo la pole position vince anche la Sprint Race, tornando sul gradino più alto del podio a 1042 giorni dall'ultima volta. Era il weekend di Misano del 2021 e da quel 19 settembre sono passate 80 gare (53 GP e 27 Sprint). E per il GP di domenica è ancora il favorito...

Un'attesa durata 1042 giorni e ripagata con una gioia immensa. Marc Marquez torna sul gradino più alto del podio a quasi tre anni dall'ultima volta, quando trionfò a Misano il 19 settembre 2021 . Lo fa nella Sprint Race del weekend di Aragon , una delle sue piste preferite, in cui ha vestito fin da subito i panni di dominatore : primo tempo nelle FP1 e nelle pre-qualifiche del venerdì, pole position - con più di 8 decimi di vantaggio sul secondo - e fuga solitaria nella baby-race del sabato . E anche per la gara lunga resta il grande favorito.

I numeri di Marquez ad Aragon

Marquez diventa così il 9° vincitore diverso nella storia delle Sprint Race e firma il suo primo successo nel "nuovo" format. Dalla sua ultima gioia sono passate 80 gare (53 GP e 27 Sprint), ma tra assenze e infortuni l'otto volte campione del mondo ha partecipato solamente a 65 di queste. Il team Gresini gli ha permesso di tornare ai vertici ed è stato ripagato con il gradino più alto del podio: l'ultimo a esserci riuscito era stato Di Giannantonio nel novembre scorso in Qatar, ma si trattava della gara lunga. Per tornare a una vittoria nella Sprint del team di Nadia Padovani bisogna andare indietro di qualche mese, a Silverstone 2023, quando a trionfare fu l'altro Marquez, Alex. Sarà anche "solo una Sprint Race", come ha detto Marc ai ragazzi del suo team quando ha visto la loro gioia incontenibile... ma "da qualche punto si dovrà pur partire", gli hanno risposto. E allora bentornato sul gradino più alto del podio Marc.