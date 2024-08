Il secondo posto nella Sprint di Aragon basta allo spagnolo per tornare leader del Mondiale con tre punti di vantaggio su Bagnaia, 9°. "Giornata positiva - ammette Martin - sono partito bene, ho provato a stare con Marquez ma già dal terzo giro è diventato impossibile. Abbiamo fatto uno step in avanti, ma devo chiudere ancora il gap con Marc in un paio di curve. Se la '10' porta il suo nome, un motivo ci sarà". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA PILOTI