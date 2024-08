Sembrava fatta per Diogo Moreira, in testa alla qualifica della Moto, quasi fino alla bandiera a scacchi. La zampata inattesa di Dixon ha rimescolato sogni e previsioni. L’inglese, d’altronde, non è nuovo a certi exploit, veloce in prova (quinta pole position in Moto2), non altrettanto in gara. Tant’è, domani partirà lui davanti a tutti, di fianco al brasiliano, comunque da tenere d’occhio, e ad Aron Canet, per la ventiduesima volta in prima fila (la settima quest’anno). Quasi nessuno dei piloti da classifica, i primi cinque per capirsi, è riuscito ad approfittare della battuta d’arresto altrui. Il migliore è stato Lopez, settimo, ma lo spagnolo nella graduatoria mondiale occupa il quarto posto. Né Garcia, né Ogura, né Lopez e nemmeno il suo compagno di squadra Aldeguer, sono mai stati in lizza per le prime file. Lo spagnolo, leader del mondiale, è addirittura caduto malamente in Q1, e se tutto va bene (restano da definire le sue condizioni per domenica) scatterà dalla penultima fila.