Forse ispirato da Marquez, David Alonso s’è superato in qualifica. Il colombiano ha rifilato quattro decimi a Rueda, il più veloce dei terrestri, che ieri s’era candidato a sbarrargli la strada. Senza riuscirci. Da Munoz, terzo, in poi, il distacco ha superato il secondo. E non si parla di perfetti sconosciuti, anche se oggi è stata la giornata dei giovani, come Piqueras, quarto, la promessa australiana Kelso, quinto e Luca Lunetta, sesto e migliore degli italiani, che si sono difesi tutto sommato meglio del solito, in una Moto3 per lo più avara di soddisfazioni per i tifosi di casa nostra.

Lunetta il migliore degli italiani, Bertelle 8° e Nepa 11°

"La pista era molto difficile, fuori dalla linea ideale di mezzo metro la moto scivolava. Difficile fare un giro perfetto. Viste le condizioni abbiamo fatto un buon lavoro", ha detto il romano del Sic58, rientrato in Austria ancora convalescente per la doppia frattura a clavicola e polso. Appuntamento a domani "dove darò tutto, cercando di divertimi", ha aggiunto Lunetta. Bertelle, passato attraverso la Q1 ha chiuso ottavo ("ho provato a seguire Alonso ma non capisco come faccia ad andare così forte"), davanti a uno specialista delle qualifiche come Collin Veijer. Stefano Nepa s’è piazzato undicesimo, alle spalle di Ortola. Peccato per Farioli, partito bene, ma finito più lontano, in sedicesima posizione. Riccardo Rossi caduto in Q1, scatterà dalla ventitreesima casella.