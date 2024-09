Secondo posto ad Aragon per Martin, risultato che (in virtù dello 'zero' di Bagnaia) gli consente di allungare in classifica a +23 su Pecco: "Gara molto positiva, era difficile arrivare secondi perché mi aspettavo un Pecco più in forma. Pensavo di essere più vicino a Marquez ma Marc ha trovato qualcosa in più rispetto a noi. Negli ultimi giri era veramente difficile non cadere, era importante finire la gara. Non vedo l'ora di arrivare a Misano, che è una pista più adatta al mio stile"

