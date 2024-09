Bastianini torna a disputare il GP di casa dopo due anni e il forfait del 2023 causa incidente al via di Barcellona di qualche giorno prima: "E' sempre bello correre qui. Ho ricordi positivi come la lotta con Pecco del 2022 o la 1^ vittoria in Moto3, ma anche brutti visto che l'anno scorso non ho potuto esserci. Voglio rifarmi - spiega a Sky -. Come essere più costante? Devo cercare di fare meno errori. Ad Aragon ci siamo fatti trovare impreparati. Il nostro potenziale è alto ma non riusciamo a esprimerlo sempre"