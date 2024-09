Al pari di Bagnaia, anche Alex Marquez è giocoforza ritornato sul discusso incidente di Aragon. Il pilota spagnolo ha accolto con piacere le scuse del torinese per le parole nel post gara e ha chiuso il discorso: "Non ho nessun problema con Pecco, forse abbiamo parlato in privato troppo tardi ma ora ci siamo chiariti", ha commentato a Sky Sport. Nel VIDEO sopra l'intervista integrale, qui di seguito la trascrizione

Pecco Bagnaia ha detto che ti chiede scusa per quello che ha detto nel post gara di Aragon. Vuoi completare tu il quadro?

"Non sapevo. Se ha chiesto scusa, dice molto di lui. Per me è un tema già finito: ci siamo chiariti. Abbiamo parlato in privato troppo tardi, era meglio farlo prima delle interviste. Ma non ho alcun problema con Pecco e con nessuno, guido per restare davanti e basta. Siamo qui per fare il massimo come sempre e ci proveremo dall’inizio".



Cosa ti aspetti da questo GP?

"Vediamo. L’anno scorso non è stato un weekend facile, ma è il GP di casa per il team e dobbiamo essere veloci. Arriviamo qui con una mentalità positiva dopo le ultime gare, dove siamo stati forti: soprattutto ad Aragon, ma anche Silverstone. Ho visto anche una possibilità di pioggia per domenica, siamo pronti per tutto".



Sei riuscito a isolarti oppure ti è dispiaciuto che tu sia finito su tutti i social?

"E’ una cosa normale quando sei pilota MotoGP e succedono queste cose, il mondo va così. Rispetto tutte le opinioni della gente e sono concentrato sul mio per riuscire a fare il massimo in pista".