Vigilia del GP di San Marino piuttosto complicata per il leader del Mondiale Jorge Martin, che ha parlato così ai microfoni Sky: "Sto male, ho vomitato tutta la notte. Spero di rimettermi a posto per venerdì". Poi su Misano: "E' bello essere qua, vado forte. Voglio concentrarmi per fare il massimo". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale al pilota Pramac in vista del weekend romagnolo

