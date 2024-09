Queste le dichiarazioni di Jorge Viegas , presidente FIM. "Questo accordo garantisce chiarezza e sicurezza a lungo termine all'apice dello sport motociclistico. Ciò non è rilevante solo per chi è direttamente coinvolto nella MotoGP, ma interessa tutta la più ampia comunità motociclistica, che trae vantaggio dallo status globale, dal valore e dalla presenza di questa serie leader. La fiducia e la cooperazione presenti ora, insieme a questo nuovo accordo a lungo termine, offrono ottime basi per lo sviluppo futuro della MotoGP , nonché di tutti i campionati collegati. A nome della FIM, desidero esprimere nei confronti di Dorna Sports la mia più sincera gratitudine per il lavoro svolto dal 1992 e attendo con grande fiducia di unire gli sforzi per garantire la continua crescita e il successo della MotoGP per molti anni a venire".

Ezpeleta (CEO Dorna): "Orgogliosi, vogliamo rendere la MotoGP migliore"

Di seguito, invece, il commento di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. "Siamo molto orgogliosi di annunciare questo accordo con la FIM. È una notizia fantastica, sia per lo sport che per gli appassionati di tutto il mondo, sapere che questa partnership sarà garantita per il futuro. Abbiamo costruito qualcosa di veramente speciale insieme. Continueremo a far crescere ulteriormente questo sport. Concludere un accordo a lungo termine aggiunge un valore notevole alla MotoGP. Nel panorama dello sport e dell'intrattenimento di oggi, il livello di consenso di cui gode la MotoGP è qualcosa di cui abbiamo il privilegio di far parte, e pone delle basi fantastiche affinché il nostro sport continui nella sua traiettoria di crescita. Vogliamo ringraziare la FIM per il suo sostegno, non vediamo l'ora di rendere la MotoGP ancora più grande e migliore".