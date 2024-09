Bagnaia è il migliore nelle pre-qualifiche di Misano nonostante il dolore per i postumi della caduta di Aragon: "In mattinata, senza antidolorifici, è stata dura, nel pomeriggio meglio - dice Pecco a Sky -. Ho molti edemi, non solo sulla clavicola. Mi fa molto male il costato nei cambi di direzione, non riesco a metterci la giusta forza perché ho delle fitte. Il collo, invece, mi dà fastidio al curvone. Ma abbiamo trovato la quadra, non ci sono scuse". Nel VIDEO l'intervista integrale

