Secondo posto per Marc Marquez nelle pre-qualifiche di Misano: "Siamo partiti bene, con la grinta giusta - le sue parole a Sky -. Il mio obiettivo era riprendere il feeling che avevamo in Austria e ci siamo riusciti, non quello di Aragon perché era un po' 'strano'. Sto tornando al mio vecchio stile di guida e per questo mi torna il sorriso. Abbiamo trovato un setup base con il quale posso essere un po' più aggressivo e mi sto divertendo. Il nostro obiettivo è essere tra i primi 4 o 5"

