Inizia con il piede giusto il weekend di casa per l'Italia della Moto2: Vietti subito alle spalle di Canet, il migliore nel venerdì di Misano, 4° Arbolino. In chiave Mondiale, decisamente meglio Ogura (6°) e Lopez (7°) di Sergio Garcia (24°): ancora problemi per l'attuale leader del campionato

Il primo giorno di prove dice e non dice, ma in questo caso un paio di punti riesce a metterli a fuoco. Tra i due principali sfidanti al titolo, l’inseguitore, Ai Ogura è messo meglio del leader del Mondiale. Sergio Garcia, condizionato dalla spalla lussata una settimana fa, è in difficoltà anche a Misano, dopo il faticoso week end di Aragon. Il ventiquattresimo tempo a fine giornata certifica il momento complicato dello spagnolo, che deve difendere coi denti il primato, ma vista la partenza rischia di perdere altri punti nei confronti del compagno di squadra che con il sesto tempo è partito se non benissimo, comunque molto meglio. E’ un campionato molto aperto, dove i candidati alla vittoria finale sono tanti: i primi sei sono raccolti in 60 punti. E i rapporti di forza non sono ancora definiti, ad ogni gran premio ci sono sorprese. Ad Aragon è stato il turno di Dixon, oggi finito tredicesimo.