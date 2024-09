Quinto tempo per Lunetta, migliore degli italiani

La notizia che apre a un riscatto dei piloti italiani arriva da Luca Lunetta che centra il quinto posto, nonostante la notte travagliata passata a combattere contro un problema intestinale. “Con la gomma morbida sono andato bene - ha spiegato il pilota romano -. Potrebbe essere la scelta per la gara, vediamo” . Luca è giovane, ma solido, ha alle spalle un percorso che l’ha portato a primeggiare nei campionati nazionali. Ha margine di crescita, la Fim c’ha creduto e continua a sostenerlo, come il suo team che lui ha ripagato con il podio di Aragon che ha strappato parole commosse al patron Paolo Simoncelli. “Stiamo crescendo, abbiamo fatto un passo indietro dopo l’inizio aggressivo di stagione, per farne due avanti - ha aggiunto -. Qui voglio fare bene, c’è tanto calore intorno a noi”. Il quinto posto del venerdì può servire da traino per i suoi connazionali. Per Bertelle che ha chiuso alle sue spalle, per il compagno di squadra Filippo Farioli che ha centrato la top ten, e per Stefano Nepa che parte dalla dodicesima posizione. Non sono davanti gli italiani, ma possono fare un passo avanti. L’aria di casa, il sostegno del pubblico, possono aiutare.